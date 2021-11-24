ارتفاع أسعار النفط رغم الخطوة "التاريخية" لكبار المستهلكين

صعدت أسعار النفط اليوم إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

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وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.2 بالمئة إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3 بالمئة إلى 78.70 دولار للبرميل. وكانت سجلت زيادة بنسبة 2.3 بالمئة في اليوم السابق.

وذكرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستسحب كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.

من جهتها قالت وكالة "بلومبرغ" إن هذه الخطوة تعد محاولة غير مسبوقة ومنسقة من قبل كبار مستهلكي النفط في العالم لخفض أسعار النفط، مشيرة إلى أن الخطوة قد تؤدي إلى رد فعل عنيف من قبل مجموعة "أوبك+".

وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على الأسعار سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعاف عالمي قوي من جائحة كوفيد-19.

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا أو التكتل المعروف باسم "أوبك+" لمعرفة رد فعلهم تجاه السحب المشترك من الاحتياطي في اجتماعهم الذي ينعقد في الثاني من ديسمبر 2021 لمناقشة سياسة الإنتاج.

المصدر: رويترز + بلومبرغ