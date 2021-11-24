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ليبيا.. خفض ضخ النفط عبر أحد المسارات

مال وأعمال

ليبيا.. خفض ضخ النفط عبر أحد المسارات
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بأن شركة الواحة للنفط ستجري عمليات صيانة لخط أنابيب لضخ الخام اعتبارا من اليوم الأربعاء.

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ووفقا للمؤسسة فإن الخطوة ستؤدي لخفض الإنتاج بواقع 90 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع واحد.

وأضاف المكتب الإعلامي أن إنتاج الواحة من النفط قبل بدء أعمال الصيانة كان 286 ألف برميل يوميا.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط في ليبيا، أعلنت المؤسسة قبل أيام البدء في إنتاج النفط من حقل الخير في ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

المصدر: رويترز

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