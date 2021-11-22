ليبيا.. بدء إنتاج النفط من حقل الخير

تم البدء اليوم بإنتاج النفط من حقل الخير في ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وسط مراسم احتفالية وبحضور عدد من المسؤولين.

وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم في بث عبر الإنترنت إن المؤسسة منحت الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وفي وقت سابق، قال صنع الله في خطاب إلى رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، إن نتائج التجارب التشغيلية التي تمت لفحص عمليات الإنتاج وتقييم الأداء في حقل الخير مشجعة.

المصدر: RT