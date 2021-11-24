السعودية.. بدء تنفيذ قرار حكومي بخصوص إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل

بدأت وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

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وفي التفاصيل، بدأت وزارة الداخلية ‏ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة "إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي"، تنفيذا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب "واس"، ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر، و6 أشهر، و9 أشهر، وكذلك 12 شهرا، حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب ‏حاجة المنشأة.

وأشارت "واس" إلى أن الآلية تهدف إلى التيسير على منشآت القطاع الخاص، بحيث تمكنهم من تحقيق إدارة السيولة النقدية بكفاءة أعلى، وتمكين المنشآت من تجديد رخص العامل حسب الاحتياج الفعلي له، إضافة إلى ذلك سيدعم هذا القرار نمو منشآت القطاع الخاص، ويسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيتها وتحسين بيئتها، ومنح العلاقة التعاقدية القائمة فيها مرونة أكثر، ما يجعلها مواكبة لأسواق العمل العالمية.

من جانبها، أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي "أبشر أعمال" و"مقيم".

هذا ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى ‏والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.

المصدر: "واس"