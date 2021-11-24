صحيفة: بكين ستساعد واشنطن بالنفط مقابل خدمة

قالت صحيفة Global Times، إنه يمكن للصين مساعدة الولايات المتحدة في التصدي للارتفاع الحاد في أسعار النفط وفي كبح التضخم المالي في الولايات المتحدة.

وذكرت، أن هذه المساعدة، يمكن أن تتم من خلال تحرير بعض احتياطي النفط الصيني.

وترى الصحيفة، أنه سيتعين على الولايات المتحدة، أن تقدم خدمة مقابلة للصين، من خلال تحسين ظروف التعاون الصيني -الأمريكي.

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ونوهت الصحيفة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن الثلاثاء عن تحرير 50 ​​مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لخفض سعر هذه المادة الخام.

ووفقا للبيت الأبيض، ستستخدم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بالتوازي مع الولايات المتحدة، احتياطيات النفط الاستراتيجية الوطنية لخفض الأسعار.

ويرى خبراء صينيون، أن الطلب الأمريكي للمساعدة الصينية يعكس "قلق" بايدن، الذي يجهد لكبح ارتفاع أسعار النفط قبل الانتخابات المرحلية الأمريكية في عام 2022. ويعتقد هؤلاء الخبراء، أن الصين يمكن أن تقدم المساعدة هذه المرة، لأن انخفاض أسعار النفط العالمية سيفيد الشركات الصينية أيضا، لكنهم شددوا على أن الصين ستحرر احتياطيات النفط وفقا لاحتياجاتها الاقتصادية الخاصة وليس بهدف اتباع متطلبات الولايات المتحدة بشكل أعمى.

المصدر: نوفوستي