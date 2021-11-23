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البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

مال وأعمال

البيت الأبيض يعلن سحب كمية كبيرة من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في غضون أشهر قليلة.

وأشار البيان، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطوة تهدف للمساعدة في تهدئة أسعار النفط وتحقيق توازن بين العرض والطلب. ويرى البيت الأبيض أن أسعار النفط مرتفعة وتؤثر على النمو الاقتصادي.

وأضاف البيت الأبيض أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى اقتراض وبيع من الاحتياطي، تجري بالتنسيق مع تحركات للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا.

يتبع..

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