إمارة دبي تعلن إصدار إذن دخول خاص بموظفي الشركات العالمية

أعلن ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي بدأت إصدار إذن متهدد الدخول مدته 5 سنوات لموظفي الشركات العالمية الموجودة في الإمارة.

وقال رئيس المجلس التنفيذي للإمارة عبر "تويتر" إن الهدف من ذلك هو "التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام".

وفي تغريدة لاحقة قال بن راشد إن التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.

بدأنا في دبي إصدار إذن دخول لمرات متعددة مدته خمس سنوات لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.. هدفنا التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 16, 2021

وكانت الإمارات اتخذت مؤخرا عدة إجراءات لتطوير بيئة العمل، منها منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لجذب الاستثمار والأجانب من أجل مساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.

ومنها أيضا الإعلان عن قانون العمل الجديد أمس الإثنين الذي قال عنه وزير الموارد البشرية والتوطين عبد الرحمن العور إنه "يستهدف خلق سوق عمل فعالة وجذب المواهب وتمكين المرأة وتحسين المقارنة بين المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص الذي يهيمن عليه العمال الوافدون".

وحسب بيان للوزارة فإن أحد البنود يمنع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وينص على عدم إجباره من جانب صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.

المصدر: RT + "رويترز"