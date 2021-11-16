أسهم أوروبا تبلغ أعلى مستوى على الإطلاق

سجلت عدة مؤشرات أوروبية ارتفاعات قياسية اليوم، مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج أعمال قوية، وتصريحات مائلة للتيسير من رئيسة المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 08:29 بتوقيت غرينتش، مما يضاف إلى سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، إذ شهد اجتماع هام (عبر الفيديو يوم أمس) بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ إشارة كلا الجانبين إلى تهدئة العلاقات المشحونة.

كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية مستويات قياسية، منها "داكس" الألماني و"كاك 40" الفرنسي، وكذلك أسهم منطقة اليورو.

على صعيد التداولات، ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.5 بالمئة، فيما تدعمت أسهم شركات الاتصالات بصعود سهم "فودافون" 4.6 بالمئة بعد إعلان النتائج الفصلية.

المصدر: رويترز