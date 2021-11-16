أسعار المحروقات في لبنان..ما بين ارتفاع وانخفاض
Reuters MOHAMED AZAKIR
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شهدت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، انخفاضا في سعر صفيحة البنزين، فيما ارتفعت أسعار المازوت والغاز.
وانخفض اليوم سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" 2200 ليرة لبنانية، و"98 أوكتان" 1400 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 5200 ليرة، وكذلك الغاز ارتفع 5700 ليرة، حيث أصبحت الأسعار كالآتي:
- بنزين 95 أوكتان: 308600 ليرة.
- بنزين 98 أوكتان: 318200 ليرة.
- المازوت: 316200 ليرة.
- الغاز: 271700 ليرة.
1 دولار(اليوم)= 22900 ليرة لبنانية)
المصدر: "النشرة"
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