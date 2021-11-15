أسهم "تسلا" تشهد موجة متواصلة من المبيعات بعد تغريدات لرئيسها التنفيذي

واصلت أسهم "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية موجة مبيعات، في رد فعل من المستثمرين على تغريدات لرئيس الشركة التنفيذي إيلون ماسك وبيعه مؤخرا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار.

وأنهى سهم "تسلا" جلسة التداول منخفضا حوالي 2 بالمئة إلى 1013.39 دولار لتنخفض القيمة السوقية للشركة بحوالي 207 مليارات دولار منذ أن بدأ ماسك بيع الأسهم الأسبوع الماضي.

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وجاء أحدث هبوط للسهم في أعقاب نزاع على "تويتر" يوم الأحد بين ماسك، أغنى شخص في العالم، والسناتور الأمريكي بيرني ساندرز الذي طالبه بأن يدفع الأثرياء "حصتهم العادلة" من الضرائب.

وأثناء جلسة اليوم، جرى تداول سهم "تسلا" عند مستوى أكثر انخفاضا بلغ 978.60 دولار مما دفع القيمة السوقية للشركة للتراجع عن مستوى تريليون دولار أثناء التداولات للمرة الثانية في أربع جلسات.

وكانت القيمة السوقية لأسهم "تسلا" قد سجلت تريليون دولار للمرة الأولى في أواخر الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"