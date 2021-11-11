ماسك يبيع أسهما بخمسة مليارات دولار في "تسلا" بعد الاستطلاع

قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إنه باع أسهما للشركة بخمسة مليارات دولار بعد أيام قليلة من استطلاعه رأي مستخدمي موقع "تويتر" في بيع 10% من حصته.

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وفي أول بيع لأسهم منذ 2016، باع ماسك قرابة 3.6 مليون سهم في "تسلا"، قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار، كما باع 934 ألف سهم أخرى مقابل 1.1 مليار دولار بعد تفعيل خيارات للحصول على 2.2 مليون سهم تقريبا.

وتعادل الأسهم المباعة نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي حيازاته في الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، والتي تشكل القسم الأكبر من ثروته، التي تقدر بنحو 281.6 مليار دولار، وفقا لفوربس.

وبدأ ماسك استطلاع الآراء يوم السبت الماضي على "تويتر" في بيع حوالي عشرة بالمئة من حيازاته، مما ساعد في دفع سعر سهم تسلا للتراجع بعدما أيدت الأغلبية البيع.

وهبط السهم 12% يوم الثلاثاء الماضي في عمليات بيع استمرت عدة أيام عرضت مكانة الشركة كواحدة من الشركات التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، للخطر، لكن السهم ارتفع 4.3 بالمئة أمس الأربعاء.

المصدر: رويترز