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الاقتصاد التونسي ينمو بعد انكماشه في 2020

مال وأعمال

الاقتصاد التونسي ينمو بعد انكماشه في 2020
Reuters
صورة من الأرشيف - البنك المركزي التونسي
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قال معهد الإحصاء الحكومي في تونس اليوم الاثنين، إن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وشهد الاقتصاد التونسي انكماشا قياسيا بلغ 8.8 بالمئة في 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا. 

وضربت أزمة كورونا اقتصادات العالم في 2020، في ظل القيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2021 بنسبة 5.9% في دلالة على أن الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة.

المصدر: RT + رويترز

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