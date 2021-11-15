تقرير: شركة ترامب تبيع فندقها في واشنطن

أبرمت شركة "The Trump Organization" التابعة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاقا حول بيع فندقها في واشنطن لشركة "CGI Merchant Group" الاستثمارية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة على الموضوع أن الاتفاق ينص على بيع "فندق ترامب الدولي" بقيمة 375 مليون دولار، مبينة أن "CGI Merchant Group" تنوي إزالة اسم ترامب المكتوب بأحرف ذهبية من واجهة المبنى.

وأضافت الصحيفة أن الشركة توصلت إلى اتفاق حول استخدام العلامة التجارية مع "Hilton Worldwide Holdings Inc" التي ستدير الفندق.

وبحسب المصادر، سيتم اكتمال عملية البيع في الربع الأول من عام 2022، حيث تدرس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي شروط الإيجار بين منظمة ترامب والحكومة الفيدرالية وتحقق في قضية تضارب محتمل للمصالح.

في وقت سابق نشرت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأمريكي وثيقة قالت إن ترامب كان يقدم للحكومة الأمريكية لسنوات معلومات غير صحيحة حول الوضع المالي للفندق في واشنطن.

وعلى مدار السنوات الـ4 التي قضاها ترامب كرئيس للدولة، عانى فندقه من خسائر تجاوزت 70 مليون دولار، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق قال إن الفندق حقق له أرباحا تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

المصدر: "وول ستريت جورنال"