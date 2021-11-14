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الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية: سنطلب طائرات عريضة البدن العام المقبل

مال وأعمال

الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية: سنطلب طائرات عريضة البدن العام المقبل
Reuters
طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية
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قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم كوشي، اليوم الأحد، إن الشركة ستطلب طائرات ركاب عريضة البدن العام المقبل لدعم نموها.

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وأضاف إبراهيم كوشي، في تصريحات لوكالة "رويترز": إن "الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصول وحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي اديل، إلى 200 وجهة، أغلبها دولية بحلول عام 2030".

وتابع كوشي، أثناء وجوده في معرض دبي للطيران أن "الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030، ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس كورونا".

وقبل جائحة كورونا، كانت الشركة السعودية الحكومية تسير رحلات إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.

المصدر: رويترز

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