"موسم الرياض" يحتضن أكبر معرض للسيارات بالشرق الأوسط

ينطلق يوم الخميس القادم في السعودية، أكبر معرض للسيارات في الشرق األوسط، بمشاركة شركات عمالقة في هذا المجال، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة السعودية للترفيه، أن المعرض سيحوتي على 15 سيارة كلاسيكية، إلى جانب تدشين 3 سيارات لأول مرة في العالم، واستضافة مهرجان "فيراري سكودريا".

وقال رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، إن القيمة المالية للسيارات التي ستتواجد في المعرض تتجاوز ملياري ريال سعودي.

واحد من اجمل معارض السيارات بزوره ان شاء الله واكون من زباينه لاني متاكد ان فيه سيارات راااااائعة … لا تجون 😂 ابي اتمشى لحالي … لمعلوماتكم قيمة السيارات في المعرض تتجاوز ٢ مليار ريال 🚗https://t.co/D9zmCHfb4Fpic.twitter.com/iUffvh4ECB — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 14, 2021

المصدر: RT