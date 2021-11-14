شركة الطيران العمانية تسعى للحصول على مزيد من المساعدات الحكومية

قال عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي لشركة طيران عُمان إنهم يسعون للحصول على مساعدة مالية حكومية، من أجل تغطية التكاليف التشغيلية للعام المقبل.

وذكر الرئيسي لرويترز إن الشركة المملوكة للدولة تلقت مساعدة حكومية خلال تفشي الجائحة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية للعام المقبل.

ولم يكشف عن حجم الدعم الذي تلقته حتى الآن أو مقدار الدعم الذي تحتاجه الشركة.

وأضاف الرئيسي، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي للشرطة في 2018 بعد أن عمل في هذا المنصب بالوكالة، إن الشركة جمعت ديونا مقابل أصول طيران غير أساسية مثل الفنادق، وتخطط لجمع المزيد لتغطية التكاليف التشغيلية.

وأعتبر الرئيس التنفيذي أنه على الرغم من أن الشركة لا تزال تتلقى مساعدات حكومية فإن مستويات الدعم أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.

واتخذت سلطنة عمان، وهي من بين أضعف الدول ماليا في المنطقة الغنية بالنفط، تدابير تقشفية على مدار العام الماضي، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى احتواء العجز الحكومي وتضخم الديون.

وقال الرئيسي أيضا إن الشركة قامت بتسريح ما بين 15 و 20 في المئة من موظفيها البالغ عددهم 5800 خلال الجائحة، على الرغم من أنه ستتم زيادة القوة العاملة مع زيادة العمليات استجابة لطلب الركاب.

وأوضح أن شركة الطيران العمانية تشغل حاليا نحو 40 في المئة من أسطولها، مع زيادة ذلك إلى ما بين 60 إلى 70 في المئة في الربع الأول.

وتتوقع شركة الطيران العودة إلى حركة الركاب التي كانت موجودة قبل الجائحة والتي تبلغ 9.5 مليون راكب سنويا بحلول عام 2023 وهو نفس العام الذي تتوقع أيضا أن تعيد فيه بناء شبكتها التي تشمل 52 وجهة.

المصدر: رويترز