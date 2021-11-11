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العراق يخطط لزيادة صادرات النفط في الربع الأول من 2022

مال وأعمال

العراق يخطط لزيادة صادرات النفط في الربع الأول من 2022
Reuters
حقل مجنون العراقي قرب البصرة، أرشيف
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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تخطط لزيادة صادرات الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2022.

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وأضاف وزير النفط العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وحيد أليكبيروف، رئيس شركة النفط الروسية "لوك أويل": "أن الرقم لا يشمل مبيعات الخام من إقليم كردستان في شمال البلاد".

وأشار عبد الجبار، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات العراق، باستثناء صادرات كردستان، حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدر: رويترز

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