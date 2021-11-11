سوريا تعلن سعر البنزين والمازوت غير المدعومين
Reuters
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حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية سعر مبيع مادة المازوت والبنزين أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونية للآليات والمركبات.
ووفقا لوثيقة نشرتها الوزارة السورية تم تحديد سعر مبيع مادة المازوت عند 1700 ليرة سورية، أما البنزين أوكتان 90 عند 2500 ليرة سورية.
المصدر: RT
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