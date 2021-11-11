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قفزة في عائدات روسيا من صادرات الكهرباء

مال وأعمال

قفزة في عائدات روسيا من صادرات الكهرباء
Sputnik
صورة تعبيرية
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بلغت عائدات روسيا من صادرات الكهرباء في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام 804.1 مليون دولار، وهو ما يزيد 2.6 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

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وأشارت البيانات إلى أن عائدات تصدير الكهرباء زادت في شهر سبتمبر الماضي وحده بمقدار 2.4 مرة ووصلت إلى 146.4 مليون دولار.

كذلك أظهرت البيانات أن روسيا استوردت طاقة كهربائية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة 19.1 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لروسيا ككل، أشارت البيانات إلى أن فائض الميزان التجاري لروسيا بلغ في الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام 130.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 68.13% عن نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: تاس

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