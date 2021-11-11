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أبرز شركاء روسيا التجاريين

مال وأعمال

أبرز شركاء روسيا التجاريين
Sputnik
صورة تعبيرية
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بلغ فائض الميزان التجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى سبتمبر هذا العام 130.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 68.13% عن نفس الفترة من العام الماضي وجاء ذلك وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

 وأشارت البيانات إلى أن الصادرات في الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 343.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 41.4% على أساس سنوي.

فيما بلغت الواردات مستوى 213.5 مليار دولار، أي أن فائض الميزان التجاري بلغ 130.3 مليار دولار. وشكلت منتجات الطاقة الحصة الأكبر في هيكل الصادرات الروسية.

وعن أبرز الشركاء التجاريين لروسيا من خارج رابطة البلدان المستقلة (الدول السابقة في الاتحاد السوفيتي) أشارت البيانات إلى الصين (حجم التبادل التجاري 98.9 مليار دولار)، ومن ثم ألمانيا (40.9 مليار دولار)، وهولندا (32.5 مليار دولار)، والولايات المتحدة (26.2 مليار دولار)، وتركيا (23.3 مليار دولار).

المصدر: تاس

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