لبنان.. الدولار يسجل أعلى مستوى منذ تشكيل حكومة ميقاتي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء، اليوم الخميس، وبلغ لأول مرة منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، الـ22000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

بلغ سعر الدولار 21900 ليرة للمبيع و22000 للشراء، فيما يتم تداول الشراء لدى بعض الصرافين بأعلى من هذه القيمة.

وكان الدولار سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: RT