الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار

سجل سعر صرف ​الدولار، اليوم الخميس في لبنان​ ارتفاعا جديدا، ليعود ويتجاوز عتبة الـ20 ألف ليرة لبنانية في ​السوق السوداء​.

وعلى وقع التطورات الأمنية في منطقة الطيونة في بيروت، تجاوز سعر صرف الدولار الـ21 ألف ليرة لبنان مقابل الدولار الواحد.

ويجري تداول الدولار بهامش بين 21100 ليرة للشراء و21150 ليرة للمبيع في السوق الموازي.

وكان الدولار سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة، إلا أنه وخلال الأيام الماضية سعر صرف الدولار بالارتفاع ليتجاوز يوم أمس الـ20 ألف ليرة لبنانية.

هذا وسجل الدولار رقما قياسيا في يوليو الماضي حيث تجاوز الـ23 ألف ليرة بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.

المصدر: RT