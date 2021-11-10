مصر.. نجيب ساويرس يتطلع للاستثمار في معادن البطاريات

أعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أنه يتطلع لتنويع استثماراته عبر الدخول في سوق معادن البطاريات، وأعرب عن ثقته في موافقة السلطات على خمسة امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب وتعدينه.

وكان صندوق الذهب المملوك لساويرس قد وافق على بيع حصته المسيطرة في شركة "غولدن ستار ريسورسز"، وهي واحدة من ثلاث شركات ذهب تخضع لسيطرة الصندوق، لشركة "تشيفنج جيلونج" الصينية لتعدين الذهب. وقالت الشركة الصينية في الأول من نوفمبر إنها وافقت على شراء جولدن ستار مقابل 291 مليون دولار.

وقال ساويرس في مقابلة على هامش معرض عقاري في دبي: "الأموال الجديدة والأموال الآتية من عملية البيع سيعاد استثمارها... نحاول بقدر ما التنويع في معادن أخرى قريبة من الذهب. نتطلع (للاستثمار) في معادن البطاريات، النيكل والزنك والتيتانيوم والليثيوم"، مضيفا: "لذلك سيتطلع الصندوق أيضا إلى هذه الفرص، ونحن نواصل أيضا القيام بعمله التقليدي، الاستحواذ على أصول من الذهب وتطويرها إلى شركات أكبر".

كانت شركة (ألتوس ستراتيجيز) المدرجة في بورصة لندن والتي يملكها ساويرس واحدة من 11 شركة أرست مصر عليها عطاءات للتنقيب في 82 منطقة استكشافية، وذلك في جولة عروض حكومية أولية في نوفمبر 2020. كما تقدمت الشركة بعطاءات لخمس مناطق امتياز أخرى في جولة ثانية هذا العام.

المصدر: "أ ف ب"