الهند "طامعة" بشروط مميزة من قطر

قال المدير المالي لشركة "بترونت" إن شركته ستسعى للحصول على كمية أكبر وبسعر أفضل من الغاز القطري في المفاوضات المزمعة لإبرام عقد لشراء الغاز المسال من "قطر غاز".

وتعد الشركة أكبر مستورد للغاز في الهند، والحديث يجري حول تمديد اتفاق طويل الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال لما بعد عام 2028.

ويتعين على "بترونت" و"قطر غاز" التفاوض على تمديد الاتفاق الراهن لشراء 7.5 مليون طن سنويا قبل انتهاء عام 2023.

وقال فينود كومار ميشرا المدير المالي للشركة الهندية المذكورة بعد أن أعلنت "بترونت" نتائج أعمالها الفصلية: "نحاول تمديد العقد لما بعد 2028، نبذل كل جهد ممكن لإعادة التفاوض وربما تمديد العقد".

وأضاف أن تمديد العقد سيستند إلى العقود التي وقعتها قطر غاز في الفترة الأخيرة مع الصين وبنجلادش وباكستان والتي يرتبط فيها سعر الغاز بخصم بنسبة 10.2% عن سعر خام "برنت". ويستند عقد الهند مع قطر غاز على نسبة خصم تبلغ 12.7% عن متوسط سعر خام برنت في ثلاثة أشهر.

المصدر: رويترز