بوتين: الوضع المحيط بالأسمدة يجب ألا يؤثر على أسعار المواد الغذائية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بمراقبة الوضع المحيط بأسعار الأسمدة الكيميائية، ودعا لاتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب حتى لا يؤثر وضع الأسمدة على أسعار المنتجات.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي اليوم الأربعاء: "في السوق المحلية الروسية سعر الأسمدة النيتروجينية والكيميائية أقل بنحو ثلاث أو أربع مرات من مستواها في السوق الأوروبية، بالتأكيد سيؤدي هذا إلى تطلع المنتجين (في روسيا) إلى السوق (ذات الأسعار المرتفعة)، لذلك لا يجب أن نسمح بحدوث انقطاعات في القطاع الزراعي".

وأشار إلى وجود عامل ثاني يؤثر على الزراعة، وقال: "يتعلق ذلك بأسعار الطاقة والغاز، الذي يدخل بشكل أساسي في صناعة الأسمدة، فإن كبار المنتجين الأوروبيين يخفضون الإنتاج بمقدار النصف تقريبا، كما أن مصدرا كبيرا مثل الصين يتخذ إجراءات لتقييد الصادرات كل هذه عوامل تجعلنا نفكر بجدية فيما سيحدث في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي