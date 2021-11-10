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الكشف عن موعد إطلاق الروبل الرقمي

مال وأعمال

الكشف عن موعد إطلاق الروبل الرقمي
Sputnik
صورة تعبيرية
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يصدر البنك المركزي الروسي نموذجا أوليا لعملة الروبل الرقمي، وهو شكل جديد من العملة الروسية، في أوائل العام المقبل.

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المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

وسيقوم المركزي الروسي باختبار الروبل الرقمي العام المقبل وبعد ذلك سيتخذ القرار النهائي بشأن مسألة العملة الرقمية الوطنية. 

في يناير المقبل، سيبدأ مجلس الدوما (النواب الروسي) في العمل على إدخال تعديلات على القوانين الروسية لإطلاق الروبل الرقمي في الاقتصاد الوطني.

والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية. ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: أر بي كا

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