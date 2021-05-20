المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أنه سيطلق نموذجا أوليا للروبل الرقمي، وهو شكل جديد من العملة الروسية، بحلول نهاية العام الحالي.

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ووفقا للمركزي الروسي فإنه تم تطوير مفهوم الروبل الرقمي وتم إصدار تقرير استشاري بهذا الشأن.

والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية. ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي، ومن المقرر اختبار العملة الروسية الرقمية في العام الجاري.

وكان البنك المركزي الروسي قد طرح فكرة الروبل الرقمي في منتصف أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي