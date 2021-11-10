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انخفاض التضخم في مصر!

مال وأعمال

انخفاض التضخم في مصر!
Reuters
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن التضخم في مصر تراجع الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله. وذلك بعد ارتفاعه في شهر سبتمبر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 6.3% في أكتوبر 2021 من 6.6% في سبتمبر 2021.

وكانت البيانات قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية صعد إلى 6.6% في شهر سبتمبر الماضي مقابل 5.7% في أغسطس من هذا العام.

المصدر: رويترز

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