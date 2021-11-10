ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات معهد البترول الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 84.50 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.75% إلى 85.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وفي وقت سابق قالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر 2021.

المصدر: رويترز + بلومبرغ