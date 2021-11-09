موسكو ومينسك توقعان على بروتوكول حول أسعار الغاز لعام 2022

قالت وزارة الطاقة البيلاروسية، إن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف وقع مع نظيره البيلاروسي فيكتور كارانكفيتش، على بروتوكول بشأن أسعار الغاز لبيلاروس.

في وقت سابق، كلف رئيسا الحكومتين الروسية والبيلاروسية، هذين الوزيرين بتنفيذ هذا العمل. وتم التوقيع على المحضر اليوم في موسكو.

وأضافت الوزارة: "يحدد البروتوكول الإجراء الخاص بتحديد أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى بيلاروس في عام 2022. وسيتم تحديد المستوى المحدد لأسعار الغاز في وثيقة مشتركة مع شركة غازبروم وفقا لشروط عام 2021 ".

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في وقت سابق، صرح كارانكفيتش بأن سعر الغاز المورد إلى بيلاروس، سيبقى عند مستوى هذا العام - 128.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

في منتصف أكتوبر، أفادت الأنباء بأن مينسك سددت بالكامل ديونها لموسكو عن إمدادات الوقود في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

ولم يكشف الجانب البيلاروسي مبلغا محددا، لكن جرت الإشارة إلى أنه سيتم تخصيص لهذا الغرض حوالي 330 مليون دولار من قرض من صندوق التنمية والاستقرار الأوراسي.

المصدر: نوفوستي