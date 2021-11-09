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سعر "البيتكوين" يتجاوز 68 ألف دولار لأول مرة

مال وأعمال

سعر
Reuters
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 ارتفع سعر العملة الرقمية "البيتكوين" خلال جلسة التداول بنسبة 4.69٪ ووفقا لبيانات موقع Coindesk في الساعة 06:44 بتوقيت موسكو، وصل إلى 68230 دولارا.

 وبهذا الشكل، جدد سعر العملة المشفرة الحد الأقصى التاريخي مرة أخرى.

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ودلت الأرقام مع حلول الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، على أن سعر العملة الرقمية زاد تسارعه في النمو بنسبة 4.82٪ وبلغ 68.354 ألف دولار.

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و"البيتكوين"، هو نظام لامركزي للعملات المشفرة، تم نشر مفهومه في نوفمبر 2008 من قبل مؤلفه (ربما مجموعة من المؤلفين) تحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو".

وبلغت شعبية هذه العملة الرقمية، ذروتها في السنوات الأخيرة.

المصدر: تاس

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