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قطر تسجل فائضا بملايين الدولارات

مال وأعمال

قطر تسجل فائضا بملايين الدولارات
Reuters
صورة من الأرشيف - أوراق نقدية قطرية
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سجلت ميزانية قطر فائضا قدره 0.9 مليار ريال (247 مليون دولار) في الربع الثالث من 2021 مما رفع فائض 9 أشهر في 2021 إلى 4.9 مليار ريال، إذ عززت أسعار الطاقة المرتفعة من إيرادات قطر.

وأضافت وزارة المالية القطرية أن إجمالي إيرادات الربع الثالث بلغ 47 مليار ريال بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت أن إجمالي الإنفاق للأرباع الثلاثة الأولى من 2021 بلغ 46.3 مليار ريال، منها 16.3 مليار ريال أنفقت على المشروعات الرئيسية.

يشار إلى أن قطر تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

المصدر: رويترز

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