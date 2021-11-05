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"رويترز": الكويت ترشح هيثم الغيص لقيادة منظمة "أوبك"

مال وأعمال

المصدر: تويتر
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رشحت الكويت، اليوم الجمعة، هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لقيادة المنظمة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن "الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو".

وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو المقبل، أعلى منصب في "أوبك" في منتصف 2016 وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

المصدر: "رويترز"

 

 

 

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