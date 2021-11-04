الجزائر ترفع سعر مبيع نفطها الخام

أفادت شركة النفط الحكومية الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الخميس، بأنها رفعت سعر البيع لخامها بشكل ملحوظ، ويأتي ذلك في ظل زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

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وقالت "سوناطراك"، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لمزيجها الصحراوي إلى علاوة 60 سنتا للبرميل فوق "برنت" لتحميلات نوفمبر 2021.

وهو ما يزيد كثيرا عن فارق سعر البيع الرسمي عن خام "برنت" في شهر أكتوبر 202.

وللمقارنة، يتم تداول مزيج "برنت" اليوم عند مستوى 83.60 دولار بزيادة نسبتها نحو 2% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: RT + رويترز