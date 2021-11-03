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البنك المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير

مال وأعمال

البنك المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير
Reuters
البنك المركزي الأمريكي
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أعلن البنك المركزي الأمريكي أنه سيبقي على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن البنك عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية قوله إنه "مستعد لتعديل موقف السياسة النقدية عند الحاجة".

وأشار إلى أنه سيخفض مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليارات دولار ومشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 5 مليارات دولار في كل من نوفمبر وديسمبر.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي والتوظيف يواصلان إظهار أداء قوي، إلا أن زيادة في الإصابات بكورونا في الصيف أبطأت تعافي قطاعات تأثرت سلبا بالجائحة، لافتا إلى مسار الاقتصاد ما زال يعتمد على مسار الفيروس.

وأكد أن الموافقة على قرارات السياسة النقدية كانت بالإجماع.

المصدر: "رويترز" 

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