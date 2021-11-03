أكثر من 160 شركة إيرانية ستشارك في معرض بدمشق الشهر المقبل

أعلنت 164 شركة إيرانية حتى الآن استعدادها للمشاركة في المعرض الخاص الثاني لإيران في دمشق الشهر المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المعارض الدولية الإيرانية حسن زماني إن 70 في المئة من المشاركين في المعرض هم من القطاع الخاص.

وأعرب زماني عن أمله بأن تتوصل الشركات الإيرانية خلال المعرض إلى توقيع عقود وتفاهمات مهمة في مجال التجارة بما يساهم إيجاباً في التنمية في سوريا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن المعرض، الذي سيقام على مساحة 4590 مترا مربعا، سيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

يذكر أن المعرض الحصري الثاني لإيران في دمشق يقام في الفترة من 8 إلى 12 من نوفمبر المقبل.

المصدر: "سانا"