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وزير البترول المصري يحذر المواطنين من أسعار البنزين ويطالبهم بتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي

مال وأعمال

وزير البترول المصري يحذر المواطنين من أسعار البنزين ويطالبهم بتحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي
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قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن سعر لتر البنزين قد يصل إلى نحو 20 جنيها، لو فرضت الحكومة أعباء ضريبية، مطالبا أصحاب السيارات بتحويلها إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

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وأضاف وزير البترول، ردا على أسئلة الحضور بمؤتمر نظمته نقابة المهندسين عن تحديات وإنجازات قطاع البترول المصري، قائلا: "نحن لا ندعم المحروقات في مصر، لكن باقي الدول تضع أعباء ضريبية، كاعباء بيئة وغيرها، فتجد أن سعر اللتر تجاوز 20 أو 30 جنيها".

وأوضح الملا، أن وجود الغاز الطبيعي ساعد في عدم الاعتماد كليا على البنزين، وبالتالي أصبح بمثابة مصدر وقود بديل.

وطالب وزير البترول أصحاب السيارات، بتحويل مركباتهم لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين قائلا: "لو عربيتك مش مجهزة هنجهزها بحوالي 8 آلاف جنيه وبالتقسيط".

المصدر: الوطن

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