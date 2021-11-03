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ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان من جديد وسط أزمة اقتصادية خانقة

مال وأعمال

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان من جديد وسط أزمة اقتصادية خانقة
Reuters MOHAMED AZAKIR
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ارتفعت اليوم الأربعاء، أسعار المحروقات في لبنان من جديد، وذلك بعد رفع الدعم الحكومي المالي عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

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وفي التفاصيل، ارتفع  سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان بـ7800 ليرة لبنانية، والديزل أويل بـ7700 ليرة، والغاز بـ10200 ليرة.
 
وقد أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: "
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 304000 ليرة لبنانية.
- صفيحة البنزين 98 أوكتان: 313400 ليرة لبنانية.
- المازوت: 282500  ليرة لبنانية.
- قارورة الغاز: 244500 ليرة لبنانية".

(1 دولار = 20800 ليرة لبنانية - سعر صرف السوق السوداء الموازية)

المصدر: "الجديد"

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