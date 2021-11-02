أشهر مطعم فلافل في لبنان يغلق أبوابه بسبب الأزمة الاقتصادية

أعلنت سلسلة مطاعم "فلافل صهيون" في لبنان، عن إغلاق أبوابها نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء الحاد الذي لا يتماشى مع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

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وعلى غرار محال كثيرة مشابهة له، أو مخصصة للوجبات السريعة، أغلق "فلافل صهيون" أبوابه، بعد أن تخطت سعر ساندويتش الفلافل، التي لطالما عرفت بـ"أكلة الفقراء"، الـ30 ألف ليرة لبنانية، في حين أنها كانت بنحو الـ3 آلاف قبل عامين، أي أن سعرها تضاعف نحو 10 مرات، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان.

هذا وعلق صاحب المحل إعلانا على باب المحل المقفل، وفيه الآتي: "نعلن لزبائننا الكرام أسفنا الشديد عن التوقّف عن العمل موقتا نظراً لظروف البلد الراهنة المعروفة لدى الجميع، راجين أن تتحسّن الأحوال لما فيه الأفضل للبلاد والعباد".

وبحسب صحيفة "النهار"، فإن الحرب الأهلية قضت على أول محل لفلافل صهيون، الذي أغلق أبوابه في عام 1978، ثم أعيد افتتاح مطعم "فلافل صهيون" مرة أخرى في عام 1992، بعد نهاية الحرب الأهلية، ليتحول إلى محلين في عام 2006، مع انفصال فؤاد صهيون (صاحب المحل الذي أقفل الآن) بمتجره الخاص، عن أخيه زهير.

المصدر: النهار" + RT