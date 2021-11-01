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وزير النفط الإيراني يحذر من أن بلاده قد تصبح مستوردة للنفط

مال وأعمال

وزير النفط الإيراني يحذر من أن بلاده قد تصبح مستوردة للنفط
Reuters
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قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده قد تصبح مستوردة للمشتقات النفطية إذا لم تستثمر في تطوير قطاع النفط والغاز.

وفي اجتماع للفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية قال أوجي إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في المجال النفطي لتلبية احتياجات البلاد.

وحسب ما ذكر موقع الحكومة الإيرانية في الإنترنت، أعرب أوجي عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي، في صناعة النفط والغاز.

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يذكر أن مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، أطلق الأسبوع الماضي تحذيرا مماثلا حين قال إنه "إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز، فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط".

المصدر: RT

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