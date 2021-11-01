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معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع

مال وأعمال

معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين وارتد المؤشر السعودي عن أربع جلسات متتالية من الخسائر.  

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 0.2 في المئة بدعم من مكاسب حققها سهم شركة معادن بـ 2.4 في المئة، بينما تراجعت أسهم "ارامكو" بـ 0.2 في المئة، وتخلت عن مكاسب حققتها في الجلسة السابقة، بعد إعلانها عن زيادة حادة في أرباحها الفصلية.

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وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.8 في المئة مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، 2.2 في المئة بينما ارتفعت أسهم مجموعة الإمارات للاتصالات واحدا في المئة بعد أن أعلنت عن زيادة في أرباحها الفصلية.

المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي ارتفع بمقدار 0.6 في المئة، مدفوعا بزيادة 0.7 في المئة في أسهم "إعمار" العقارية، وصعود أسهم "داماك" العقارية 1.5 في المئة، موسعة مكاسبها من الجلسة السابقة.

وفي بورصة الدوحة، أغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 في المئة متأثرا بهبوط أسهم شركة صناعات قطر 2.2 في المئة.

وتشهد أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي اتجاها صعوديا بعد أن أثارت تصحيحات في الأسعار في الفترة الأخيرة اهتماما بالشراء.

 

المصدر: "رويترز"

 

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