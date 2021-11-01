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سوريا توقع أول اتفاقية اقتصادية مع باكستان

مال وأعمال

سوريا توقع أول اتفاقية اقتصادية مع باكستان
Reuters
صورة من الأرشيف - موسكو
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وقعت سوريا، أمس الأحد، مذكرة تفاهم تقضي بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية باكستان الإسلامية، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

وتأتي هذه المذكرة الأولى من نوعها، في إطار تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بما يعود بالفائدة لمصالح البلدين.

وجرت الاتفاقية في مبنى وزارة الاقتصاد السورية، حيث وقعها عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل وسفير باكستان في سوريا سعيد محمد خان ممثلا عن وزارة التجارة لدى بلاده.

المصدر: الوطن

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