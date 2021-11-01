موسكو: عقد الغاز مع مولدوفا يصب في مصلحة الطرفين

علق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على عقد الغاز الذي وقعته شركة "غازبروم" الروسية مع مولدوفا لتوريد الغاز لها لمدة 5 سنوات.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم إن روسيا ومولدوفا (مولدافيا سابقا) أجريا مفاوضات تجارية بشأن الغاز، ولا يمكن للاتفاق الذي تم التوصل إليه إلا أن يكون مقبولا ومفيدا للطرفين.

وقبل ذلك صرحت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، بأن بلادها راضية عن عقد الغاز الجديد الذي تم توقيعه مع روسيا. وأشارت إلى أن سعر الغاز وديون مولدوفا كانتا أهم نقطتين في مفاوضات الغاز.

وكانت شركتا "غازبروم" الروسية و"مولدوفاغاز" المولدوفية قد توصلتا في 29 أكتوبر الماضي إلى اتفاق لتوريد الغاز الروسي لجمهورية مولدوفا لمدة خمس سنوات، يبدأ تطبيقه اليوم (1 نوفمبر 2021).

المصدر: تاس + نوفوستي