استئناف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوب "يامال- أوروبا"

ارتفع مستوى ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا" بعد تراجعه بأكثر من الضعف في وقت سابق، وجاء ذلك وفقا لبيانات مشغل نقل الغاز الأوروبي Gascade.

ووفقا لبيانات المشغل، فقد زاد ضخ الغاز عبر "يامال-أوروبا" بنسبة 60% مقارنة بأمس ووصلت كميات الغاز إلى 2.33 مليون متر مكعب في الساعة بعدما كانت عند مستوى 1.4 مليون متر مكعب في الساعة.

وكانت إمدادات الغاز يوم أمس الثلاثاء قد انخفضت عبر "يامال-أوروبا" بأكثر من النصف، وتراجعت إلى 1.45 مليون متر مكعب في الساعة من 3.4 مليون متر مكعب في الساعة.

وذكرت شركة "غازبروم" أنها تفي بكامل طلبات توريد الغاز إلى أوروبا، وأشارت إلى أن انخفاض الإمدادات يعد أمر مؤقت وتم ذلك بناء على طلب أحد العملاء.

ويمر خط أنابيب الغاز عبر "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

المصدر: تاس