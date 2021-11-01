خام دبي عند أعلى مستوى منذ 2014

قال مصدر تجاري، اليوم الاثنين، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط ارتفع الشهر الماضي إلى 81.585 دولار للبرميل في المتوسط، وهو الأعلى منذ 2014.

ويشمل الجدول المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في أكتوبر 2021.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:

المصدر: رويترز