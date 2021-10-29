للمرة الأولى في نحو شهر.. أسعار الغاز في أوروبا دون مستوى 850 دولارا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، دون مستوى 850 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية سبتمبر الماضي.

وتم تداول العقود الآجلة للغاز للتسليم في مركز TTF في هولندا عند 844.9 دولار لكل ألف متر مكعب. وبلغ إجمالي انخفاض السعر اليوم 9%.

وتشهد أسعار الغاز في أوروبا تراجعا بعدما كانت قد سجلت مستويات قياسية، وجاء الانخفاض بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لشركة "غازبروم" الروسية بشأن زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات لشركة "غازبروم" بزيادة إمدادات الغاز لمحطات التخزين الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من ملء خزانات روسيا تحت الأرضية.

وتعيش سوق الغاز في أوروبا أزمة في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وقرب فصل الشتاء.

المصدر: نوفوستي