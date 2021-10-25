مخاوف التضخم تدفع الذهب إلى فوق مستوى 1800 دولار

عادت أسعار الذهب لمستوى 1800 دولار اليوم، مدعومة باستمرار المخاوف بشأن التضخم فيما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع المركزي الأمريكي المقبل بحثا عن مؤشرات عن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1801.22 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:03 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1802.50 دولار للأونصة.

وصعد المعدن يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر 2021 قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي البدء في خفض مشترياته من الأصول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.40 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1041.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2039.87دولار.

المصدر: رويترز