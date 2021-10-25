إيران تفتح حدودها أمام السياح الأجانب

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، فتح الحدود أمام السياح الأجانب وذلك بعد إغلاقها لأشهر بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعياته، والتي أثرت على السفر والتنقل في العالم.

وقال نائب وزير السياحة الإيراني علي أصغر شالبافيان، إنه بعد اجتياز الموجة الخامسة من الوباء في إيران واتساع رقعة التلقيح في البلاد أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا موافقتها على إعادة فتح الحدود أمام السياح الأجانب.

ولم يكشف المسؤول عن موعد فتح الحدود، لكنه أشار إلى أن دخول السياح الأجانب سيتم مع مراعاة جميع التعليمات الصحية من قبل السائحين وكذلك المنشآت المضيفة في إيران.

وأشار إلى هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة دعم قطاع الأعمال والمرافق السياحية، لافتا إلى أن تأشيرة الدخول إلى إيران سيتم الحصول عليها من خلال مكاتب خدمات السفر والسائحين الأجانب.

المصدر: ilna