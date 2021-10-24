وزارة الخزانة الأمريكية: التضخم تحت السيطرة
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن بلادها تسيطر على التضخم، وتتوقع عودة معدلات التضخم لمستواها المعتاد بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وقالت في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "سيتم تخصيص الإنفاق على البنية التحتية من جانب إدارة الرئيس جو بايدن، وطرح حزم إعادة بناء بشكل أفضل على مدى السنوات العشر المقبلة".
وأضافت: "لا أعتقد أننا على وشك فقدان السيطرة على التضخم".
وتابعت: "سيظل معدل التضخم مرتفعا العام المقبل بسبب ما حصل، غير أنني أتوقع حدوث تحسن بحلول منتصف وحتى نهاية العام المقبل".
وقالت: "نحرز مزيدا من التقدم في مواجهة الجائحة، أتوقع أن تخف هذه الاختناقات. سيعود الأمريكيون إلى العمل مع تحسن الظروف".
المصدر: "رويترز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.