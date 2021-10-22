الليرة التركية تواصل نزيفها وتهبط إلى مستويات تاريخية جديدة

تواصل العملة التركية التراجع أمام الدولار وذلك بعد قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي، وتراجعت الليرة اليوم الجمعة إلى مستويات تاريخية جديدة مقابل العملة الأمريكية.

وخلال تداولات اليوم سجلت العملة التركية مستوى 9.62 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة التركية في التاريخ.

وتتراجع العملة التركية منذ أمس بعد أن قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 18% إلى 16% سنوي. وخفض الفائدة هو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ودأب الرئيس رجب طيب أردوغان على مطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية ويعتبر محللون أن تدخله أدى إلى تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.

وخسرت الليرة 20% من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

المصدر: RT